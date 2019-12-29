ПО "Азеригаз": В 2020 году предпочтение будет отдано механическим счетчикам

БАКУ/Trend/ - Число абонентов, обеспеченных в Азербайджане газом, достигло 2 262 242.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам года сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, из них 1 234 000 пользуются мини смарт-счетчиками.

Со следующего года число абонентов увеличится еще на 112 тысяч.

Алиев добавил, что в 2020 году предпочтение будет отдано установке механических счетчиков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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