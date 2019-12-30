В 2020 году будут приняты меры по усилению финансовой стабильности в Азербайджане

30 декабря 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Центробанк Азербайджана примет комплекс мер в направлении усиления финансовой стабильности, развития финансового сектора и улучшения досягаемости финансовых источников для реального сектора.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказано в сообщении банка об основных направлениях политики денежной и финансовой стабильности на 2020 год и среднесрочный период.

Согласно информации, с применением макропруденциальных инструментов финансовый сектор будет защищен от системных рисков, будет применена система контроля, основанная на передовой практике. Стабильность и развитие финансового сектора наряду с экономическим ростом позитивно повлияет и на денежную политику. Будут усовершенствованы формы и методы коммуникаций, которые являются важнейшим инструментом монетарной политики. В то же время, основные факторы, влияющие на рост темпов экономического развития, макроэкономическую стабильность, в том числе обеспечивающие стабильность цен, будут зависеть от тесной координации различных направлений экономической политики, проведения важных структурных и институциональных реформ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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