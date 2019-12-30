Густав Нобель: Меня радуют те перемены к лучшему в Баку, которые мы все наблюдаем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания EY (Ernst & Young) впервые проводит в Азербайджане конкурс EY Entrepreneur of the Year (Конкурс «Предприниматель года» компании EY). Надо отметить, что это уникальное состязание уже давно признано бизнес-сообществом самым престижным международным конкурсом для предпринимателей. Впрочем, компания EY, будучи организатором этой программы, никак не влияет на выбор победителей – их определит независимое жюри, состоящее из представителей деловых кругов и международных финансовых организаций. Trend побеседовал с одним из членов национального жюри, известным шведским предпринимателем Густавом Нобелем.

- Что подвигло Вас присоединиться к инициативе компании EY в нашей стране?

- Ну, во-первых, Азербайджан мне небезразличен. Это страна, в которой жили и работали мои предки, знаменитые промышленники Нобели. Мой отец родился в Баку в 1914 году, и прожил в этом городе первые несколько лет своей жизни. Так что с этим местом неразрывно связана история моей семьи. К тому же в последние годы я и сам не раз побывал в Баку, и меня радуют те перемены к лучшему, которые мы все наблюдаем. А, во-вторых, я долгие годы занимался предпринимательской деятельностью, и хорошо понимаю значимость бизнеса для развития экономики и общества в целом.

- Почему же, по-вашему, бизнес так значим для общего развития государства и социума?

- Необходимо уточнить, что я прежде всего имею в виду именно малое и среднее предпринимательство. На мой взгляд, хорошо развитый малый и средний бизнес – это отличительная черта или даже необходимое условие для жизнеспособной экономической системы. Более того, это – основа существования среднего класса в любой стране. Я берусь утверждать это не только в силу того, что сам долгие годы занимался предпринимательской деятельностью и «выстраивал» бизнес в самых разных местах мира, наблюдая при этом как развиваются страна и общество в целом, но еще и потому, что мои слова подтверждаются Ее величеством статистикой.

- Каким образом?

- А очень просто. Роль и место малого и среднего бизнеса в экономической системе определяется, как минимум, двумя наглядными показателями. Первое – доля задействованных в этом секторе людей в общей численности занятых в стране. Второе - доля так называемых субъектов малого и среднего бизнеса в валом внутреннем продукте. И если мы посмотрим на статистические данные по самым развитым в экономическом отношении странам, то убедимся как раз том, о чем я говорю.

- Могли бы вы привести конкретные примеры?

- Пожалуйста. В Соединенных Штатах, к примеру, доля трудящихся в малом и среднем бизнесе людей составляет более 42% от общего числа всех работающих в стране людей. Имейте в виду, что это только малый и средний бизнес, речь не идет о крупных частных фирмах и корпорациях. То есть почти половина всех работающих в Америке людей трудятся именно в малом и среднем бизнесе. В Японии эта цифра еще более потрясающая: аж 77 % жителей этой страны задействованы в малом и среднем бизнесе. Вдумайтесь, три четверти трудоспособного населения страны – в этом секторе! И это при том, что Япония славится своими крупными корпорациями, как Сони, Тошиба, например, или Тойота и Хонда. Что же до валового внутреннего продукта, то в Великобритании половина ВВП приходится на долю малого и среднего бизнеса. В Америке эта цифра незначительно колеблется от года к году, но держится стабильно выше отметки 60%. В Японии еще чуточку больше – в отдельные годы доля малого и среднего бизнеса достигала 63% ВВП.

- Когда по вашему мнению и Азербайджан сможет похвастаться подобными показателями?

- Рано или поздно, каждая страна, которая пытается построить у себя здоровую, конкурентоспособную экономику, приходит к понимаю того, что необходимо создавать все условия для развития предпринимательства. По моим наблюдениям, азербайджанцы – достаточно образованные и предприимчивые люди с хорошо развитым воображением. Они вполне способны предложить как рынку, так и внешнему миру вообще, какие-то продукты или услуги, которые наверняка окажутся востребованными. Однако не будем забывать, что в исторической перспективе Азербайджан – это относительно молодое государство, а его взрослое население до недавнего времени, то есть до развала СССР, жило по принципам и правилам командно-плановой, а не рыночной, экономики. Так что всему свое время. Чтобы построить зрелую, сильную экономику нужно время, усилия, продуманная экономическая политика. Некоторым странам на это потребовались десятилетия или даже столетия. Мне кажется, ваша страна - на правильном пути.

- Каким, по вашему, должен быть успешный бизнес в 21 веке?

- Тут можно подобрать множество разных формулировок или определений, и все они будут по-своему верны. Для многих наиболее показательным мерилом успешности бизнеса является рентабельность. То есть чем выше обороты и прибыль, тем «круче» такой бизнес. Однако в мире постепенно отходят от подобной постановки вопроса. Ведь не случайно все последние десятилетия на слуху у людей такие фразы, как социальная ответственность того или иного бизнеса или компании, или, скажем, вклад того или иного предпринимателя в развитие местной общины. У нас в Скандинавии, к примеру, об успешности бизнеса уже давно судят по тому, насколько он соответствует духу и принципам устойчивого развития. Ну, или давайте вспомним про тех, кто появились на рынке относительно недавно, но в силу бурного роста превратились в лидеров рынка. Почему? Да потому, что смогли предложить рынку и потребителями что-то новое, в каком-то смысле доселе невиданное. Так что в наши дни успешность бизнеса – это, конечно же, инновации и постоянное движение вперед.

- А по каким критериям вы будете оценивать заявки участников конкурса «Предприниматель года» в Азербайджане?

- Тут многое будет зависеть от сферы деятельности компании или предпринимателя. Я и мои коллеги по жюри, разумеется, обратим внимание на общепринятые, так сказать, классические критерии оценки развития бизнеса - годовой оборот, рентабельность, количество созданных рабочих мест, и так далее. Однако для нас также важно будет понять и оценить, насколько тот или иной предприниматель сумел оказать положительное влияние на мир вокруг себя, удалось ли компании улучшить жизнь того места или той общины, с которыми она соприкасается. Этичность или «экологичность» бизнеса – это не пустые, модные формулировки. Этими принципами руководствуются как молодые романтичные стартаперы, так и менеджеры со стажем, входящие в совет правления крупных корпораций. Уверен, что предприниматели в Азербайджане тоже понимают значимость этих понятий.

Подробнее о конкурсе «Предприниматель года» компании EY и о правилах участия в нем вы можете узнать, пройдя по ссылке www.eoy.az. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 19 января 2020 года.

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