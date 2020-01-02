Экономические показатели Азербайджана по итогам 2019 года - Обзор

БАКУ/Trend/ - Экономические показатели по итогам прошлого года в целом позитивны и являются наилучшими за несколько лет после кризиса. Если сравнить показатели официальной статистики 11 месяцев с аналогичным периодом прошлых лет, то можно ясно проследить как менялась картина.

Об этом сказал Trend доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов.

Он сообщил, что в результате влияния всемирного экономического кризиса на Азербайджан за 11 месяцев 2016 года ВВП снизился на 3,9 процента.

"Это было негативно для страны, в которой за последние годы были зарегистрированы самые высокие темпы экономического роста. Тем не менее, правительству удалось найти возможные пути вывода экономики страны из сложившейся ситуации, и за короткий срок оно добилось устранения последствий кризиса.

В результате принятых мер и решений, нацеленных на дальнейшее развитие ненефтяного сектора, в 2017 году экономический спад почти полностью был остановлен, составив всего лищь 0,2 процента. Рост был достигнут лишь в 2018 году, в третьем после кризиса году - один процент. Это означало, что проведенные реформы уже дают результаты. Тем не менее, предстояли шаги по достижению еще больших результатов путем таких серьезных изменений, как углубление реформ, выведение из тени нелегальной части экономики.

В 2019 году, в основном, эти цели были достигнуты. Экономика Азербайджана завершила год с наилучшими за последние несколько лет показателями. Можно сказать, что во всех секторах экономики зарегистрированы позитивные результаты. За 11 месяцев в целом достигнут рост экономики на 2,1 процента, в том числе в ненефтяном секторе – 3,5 процента, в ненефтяной промышленности – 14 процента, в сельском хозяйстве – семь процентов", - сказал Юсифов.

Он подчеркнул, что эти успехи наглядно отразились в доходах и расходах государственного бюджета, который является зеркалом экономики страны.

"Таким образом, доходы бюджета 2020 года будут выше фактических доходов 2017 года на 7, 618 миллиарда манатов или на 46,1 процента, а расходы соответственно выше на 9,319 миллиарда манатов или на 53 процента. Такой высокий темп роста доходов и расходов госбюджета в течение двух лет был достигнут благодаря тому, что экономика страны приспособилась к новым темпам роста, а также позитивным шагам в направлении выведения из тени нелегальной части экономики. Принятые в этой сфере меры и важнейшие шаги в направлении снижения налоговой нагрузки на ненефтяной сектор экономики привели к тому, что в бюджет поступили дополнительные средства в размере до одного миллиарда манатов. За счет углубления реформ в этом направлении, повышения эффективности предпринятых шагов и в этом году будут обеспечены еще большие поступления в бюджет.

"Позитивные результаты, достигнутые в экономике страны благодаря проведенным реформам, также позволили государству предпринять серьезные шаги в направлении усиления социальной защиты граждан. В прошлом году Президент подписал два крупных социальных пакета, предусматривающих усиление социальной защиты миллионов людей. Для финансирования мер, указанных в социальных пакетах, которые подписал Президент, а также для осуществления других мероприятий по социальной защите, в бюджете 2020 года предусмотрена сумма в размере четыре миллиарда манатов.

В целом, удельный вес социальных расходов государственного бюджета в этом году близок к 40 процентам. Этот рост в целом демонстрирует социальную ориентированность государства. А основным фактором, обуславливающим эти расходы, являются экономическая устойчивость и эффективность реформ. Расходы и доходы бюджета можно увеличить только этим путем», - подытожил Юсифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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