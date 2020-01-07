Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)

7 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по автомобильным дорогам Азербайджана (ГААДА) дало старт соответствующим работам в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по реконструкции автомобильной дороги Кюрдамир-Зардаб", выделенной от 53–го километра дороги республиканского значения Агсу–Кюрдамир-Бахрамтепе, сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Автомобильная дорога протяженностью 42 километра эксплуатировалась в течение многих лет и под влиянием природных факторов произошел износ асфальтобетонного покрытия, появились трещины. Сразу же после распоряжения главы государства агентство начало проведение необходимых работ с привлечением соответствующей техники для реконструкции дороги.

В настоящее время ведутся работы по закладке новой дорожной основы, а также прокладка железобетонных труб различного диаметра для отвода воды, имеющиеся - основательно ремонтируются и восстанавливаются.

На последнем этапе, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств, будут установлены дорожные знаки и информационные табло, а также указатели расстояния и сигнальные опоры, нанесена дорожная разметка.

Ввод в эксплуатацию дороги значительно улучшит сообщение между 24 населенными пунктами с общей численностью населения около 35 тысяч человек, а также упростит пассажирские и грузоперевозки.

По реконструкции автодороги Кюрдамир-Зардаб произойдет улучшение транспортной связи между Кюрдемирским и Зардабским районами, обеспечение комфортного движения граждан, проживающих вдоль дороги, улучшение грузоперевозок и развитие сельского хозяйства на всей территории.

(Текст:Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
  • Реконструируется автомобильная дорога Кюрдамир-Зардаб (ФОТО)
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