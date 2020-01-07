В праздничные дни "Азеригаз" оказывал клиентские услуги в особом режиме

7 января 2020 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни ПО "Азеригаз" в сфере клиентских услуг рассмотрело множество обращений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО, с 31 декабря 2019 года по шестое января 2020 года было оказано 3070 услуг.

Из них 1873 оказаны в Бакинском региональном департаменте. Остальные 1197 услуг - в центрах "ASAN Коммунал". В целом было обеспечена замена 70 счетчиков. Около 80 процентов обращений было связано с неудачными операциями и активацией заблокированных карт.

Отметим, что с начала зимнего периода 2019 года (сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь) клиентские услуги оказаны 150 тысячам человек.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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