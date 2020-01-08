Внесена ясность в ситуацию вокруг прекращения подачи газа на Абшероне

8 января 2020 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" обнародовало причины прекращения подачи газа в некоторых районах Абшерона, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В сообщении отмечается, что седьмого января на территории поселка Масазыр, около отеля "Алинджа", при проведении ремонтных работ сотрудник одного из жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) повредил подземную полиэтиленовую газовую линию диаметром 200 миллиметров. В результате у около трех тысяч абонентов возникли перебои в подаче газа. После завершения ремонтных работ была выявлена утечка газа.

"Для обеспечения безопасного режима функционирования газопровода вновь были начаты соответствующие работы. С утра на место аварии были привлечены сотрудники ПО "Азеригаз", - говорится в сообщении.

Ожидается, что газоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы.

В сообщении также отмечается, что перерывы в газоснабжении в основном будут наблюдаться на территории города Хырдалан Абшеронского района, а также поселков Хокмали, Атялы, Гобу, Даш-Гюздек, Ашагы-Гюздек и Чичек.

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