Азербайджан упростил механизм предоставления аграрных субсидий

8 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана прокомментировал постановление по совершенствованию процесса аграрного субсидирования, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Постановление № 518 обеспечивает выполнение поручений, предусматриваемых соответствующим указом Президента Азербайджана. Изменения, внесенные этим постановлением, предусматривают стабильность, устойчивость и упрощение предоставления субсидий фермерам.

Раньше для каждой сельскохозяйственной продукции предоставлялась отдельная субсидия, и по мере необходимости для каждой субсидии подписывались распоряжения. К примеру, было подписано распоряжение по растениеводству, и фермеру выделялась единовременная субсидия в пределах 100 манатов за каждый гектар. Также подписывались отдельные распоряжения для животноводческих, пчеловодческих и рыборазводных хозяйств. Табаководство и хлопководство, отсутствующие в первой версии, будут включены в этот список, а также отпадет необходимость в подписании отдельного распоряжения по каждому из видов сельскохозяйственной продукции. Создается единая система и универсальные механизмы, применимые во всех профильных сферах.

В соответствии с постановлением, формируется новый, более стабильный и долгосрочный механизм выдачи пластиковых карт. Так, до этого трехлетние пластиковые карты, на которые перечислялись субсидии, выдавались только фермерам занятым в сфере растениеводства, в том числе, табаководства и хлопководства, а животноводы такие карты не получали. Новые единые Правила предусматривает выдачу трехлетних пластиковых карт и им. Также, для их оформления, в отличие от прежней практики, вместо двух инстанций - минфина и министерства сельского хозяйства фермерам нужно обращаться лишь в Агентство по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства.

Таким образом, новые Правила предоставляет механизмы господдержки работающим в сферах хлопководства, табаководства и животноводства; усиливает господдержку сельскому хозяйству; формирует стабильный и легко прогнозируемый механизм государственной поддержки; упрощает оформление при субсидировании; создает для фермеров возможность создания презентабельного бизнес-плана в связи со своим хозяйством на три года. Все это снижает риски инвестирования в сфере производства сельскохозяйственной продукции, формирует благоприятную среду для привлечения дополнительных инвестиций сроком на три года при гарантийной поддержке государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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