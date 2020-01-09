В Баку пройдет выставка местной продукции и услуг

9 января 2020 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце спорта 20-22 февраля пройдет выставка "Partners and Business", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Выставка пройдет при совместной организации Агентства по развитию МСБ, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), "Kapital Bank" и ООО "Marsol".

На ней будут представлены продукция и услуги местных компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Планируется участие в выставке около 150 компаний. Она организуется для более широкой презентации азербайджанских компаний, развития бизнес-партнерства между местными компаниями, налаживания новых связей сотрудничества.

Предприниматели, желающие участвовать в выставке, могут обратиться в ООО "Marsol" по тел.: 050 228 64 31 (контактное лицо – Фарид Раджабли) или на сайт www.partners.az

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
О малоизвестной стороне жизни Вагифа Самедоглу! Остановленное мгновение… (ФОТО)
Культура 26 декабря 2019 13:32
Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало ярмарку-выставку работ женщин-предпринимателей
Экономика 23 декабря 2019 17:00
Artists in the World Events - краски Азербайджана в Италии (ФОТО)
Культура 23 декабря 2019 16:53
Агентство МСБ Азербайджана провело для предпринимателей мероприятие по самозанятости (ФОТО)
Экономика 17 декабря 2019 16:45
Художник, влюбленный в Каспий – 90-летие Надира Гасымова в Баку
Культура 13 декабря 2019 17:35
В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ
Экономика 6 декабря 2019 19:29
Лента новостей
В Азербайджане вырос объем операций по корпоративным ценным бумагам
Финансы 14:30
Как напряженность на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной рынок?
Энергетика 14:27
Большая часть операций на Бакинской фондовой бирже пришлась на вторичный рынок
Финансы 14:15
Азербайджан работает над внедрением возобновляемых источников энергии
Энергетика 14:06
ENPARD поддерживает сельскохозяйственные инициативы в Грузии
Бизнес 13:59
Узбекско-корейское СП закупит электротехнику
Тендеры 13:58
Правительство Грузии расторгает договор с "Консорциумом развития Анаклия"
Строительство 13:52
В Сумгайыте отметили 90-летие Алибабы Мамедова
Культура 13:48
Сейсмослужба: Грунтовые массы полностью перекрыли дорогу в пос. Бадамдар. (ФОТО)
Общество 13:40