В Баку пройдет выставка местной продукции и услуг

БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце спорта 20-22 февраля пройдет выставка "Partners and Business", сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Выставка пройдет при совместной организации Агентства по развитию МСБ, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), "Kapital Bank" и ООО "Marsol".

На ней будут представлены продукция и услуги местных компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Планируется участие в выставке около 150 компаний. Она организуется для более широкой презентации азербайджанских компаний, развития бизнес-партнерства между местными компаниями, налаживания новых связей сотрудничества.

Предприниматели, желающие участвовать в выставке, могут обратиться в ООО "Marsol" по тел.: 050 228 64 31 (контактное лицо – Фарид Раджабли) или на сайт www.partners.az

(Текст: Кямаля Сеидова)

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