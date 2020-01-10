Центры развития Агентства по развитию МСБ начнут функционировать в 2020 г.

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2019 году в Баку и регионах страны провело 23 тренингов, 9 просветительских мероприятий в режиме онлайн, семь семинаров, два «круглых» стола и другие мероприятия для просвещения, повышения знаний, навыков и профессионального уровня предпринимателей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В мероприятиях, организованных по темам развития бизнеса, повышения финансовой грамотности, корпоративного управления, продаж и маркетинга, партнерства государственного и частного секторов и другим направлениям участвовали свыше восьми тысяч субъектов МСБ.

В рамках просветительских мероприятиях, с участием местных и зарубежных экспертов, Агентство сотрудничало с госструктурами, международными агентствами, предпринимательскими ассоциациями и НПО, была использована платформа бизнес-партнерства в этой сфере.

Кроме того, в 2019 году, в рамках Азербайджано-Германской программы, в Германии прошли курсы по повышению квалификации и практики на предприятиях 38 предпринимателей и менеджеров. Всего программой воспользовались 422 предпринимателя и менеджера. В этом году в Германии курсы по повышению квалификации пройдут около 40 предпринимателей и менеджеров.

В 2020 году планируется запустить учебную платформу, которая будет функционировать в режим онлайн, начнут работать Центры развития малого и среднего бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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