В 2019 году в Азербайджане были газифицированы 386 зданий

10 января 2020 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с исполнением указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий" № 529 от 19 февраля 2019 года, в городе Баку ускорен процесс ввода в эксплуатацию большого количества зданий, передает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Сообщается, что с целью оперативного решения вопросов, вытекающих из указа, "Азеригаз" осуществляет предусмотренные меры. Таким образом, в 2019 году были газифицированы 26 630 квартир в 386 жилых зданиях, в том числе 4536 квартир в 81 здании в декабре.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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