Названы доходы Азербайджана от гонок Формулы 1

БАКУ /Trend/ - Соревнования Гран При Азербайджана Формулы 1, которые были проведены в Баку в 2016-2019 годах, принесли стране доход в 506,3 миллиона долларов.

Об этом на пресс-конференции по итогам гонок Формулы 1 в Баку сказала заведующая отделом маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи, сообщает в среду Trend.

По ее словам, эта цифра охватывает как непосредственные доходы, так и косвенные, которые состоят из расходов гостей столицы, приехавших понаблюдать за гонками.

Отметим, что 26-28 апреля 2019 года в Баку прошел Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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