Нигяр Арпадараи: Расходы Азербайджана в связи с Формулой 1 из года в год уменьшаются

БАКУ /Trend/ - Расходы Азербайджана в связи с гонками Формулы 1 из года в год уменьшаются.

Об этом на пресс-конференции по итогам гонок Формулы 1 в Баку сказала заведующая отделом маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи, сообщает в среду Trend.

Арпадараи напомнила, что в первый период проведения гонок были расходы, связанные с созданием инфраструктуры, а также с рекламной деятельностью: "Теперь эти расходы сократились, инфраструктура соревнований создана, на рекламу затрачиваются не такие большие средства, так как об Азербайджане уже достаточно знают во всем мире".

Она добавила, что в 2018 году Гран При Азербайджана Формулы 1 смотрели 82,3 миллиона телезрителей: «В 2019 году эта цифра достигла 90,2 миллиона человек».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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