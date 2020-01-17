Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов

17 января 2020 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики провело в Баку и регионах страны 15 опросов среди субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСБ), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Опросы касались вопросов подключения к электросети, реформ, проведенных в судебной системе, выдачи разрешений на строительство, применения корпоративного управления в компаниях, установления потребности предпринимателей в тренингах, реформ, проводимых в сфере улучшения бизнес-среды, экспортно-импортных операций, самозанятости.

В опросах участвовали около шести тысяч субъектов МСБ, озвучено более 180 вопросов.

Ответы были обобщены, проанализированы и в настоящее время проводятся соответствующие меры по результатам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства
Экономика 13 января 19:30
Центры развития Агентства по развитию МСБ начнут функционировать в 2020 г.
Экономика 10 января 13:07
В Баку пройдет выставка местной продукции и услуг
Экономика 9 января 13:06
Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало ярмарку-выставку работ женщин-предпринимателей
Экономика 23 декабря 2019 17:00
Агентство МСБ Азербайджана провело для предпринимателей мероприятие по самозанятости (ФОТО)
Экономика 17 декабря 2019 16:45
В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ
Экономика 6 декабря 2019 19:29
Лента новостей
В Бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" (ФОТО)
Социум 13:27
Туркменистан нацелен на активизацию сотрудничества с международными финструктурами
Бизнес 13:21
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Политика 13:05
SOCAR о рекультивации земли, загрязненной нефтью
Энергетика 13:04
SOCAR Capital обнародовала показатели доходов от облигаций
Финансы 13:02
«Бакметрополитен» получит новые вентиляторы
Транспорт 13:01
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 13:00
Китайская корпорация создаст в Узбекистане крупный животноводческий кластер
Бизнес 12:59
Сергей Лавров: Итоговые документы конференции по Ливии почти согласованы
Россия 12:58