В Азербайджана будут созданы приграничные пункты контроля пищевой безопасности

БАКУ /Trend/ - Для предупреждения заболеваний животных и распространения вредителей растений на приграничных территориях страны будут созданы пункты контроля импорта.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошагр Тахмазли.

По его словам, в прошлом году совместно с МВД и Генпрокуратурой Азербайджана проведено 45 операций, обнаружено и не допущено к обороту 83 тонны опасных пищевых продуктов, возбуждено 20 уголовных дел. С целью обеспечения безопасности импортируемой продукции, предупреждения на территории страны заболеваний животных и пресечения распространения вредителей растений начаты работы по проектированию пунктов контроля импорта на приграничных территориях Азербайджана. В соответствии с Государственной инвестиционной программой будет построено два таких пункта. В рамках "Проекта повышения конкурентоспособности сельского хозяйства" Всемирного банка для ревизоров закуплены необходимые принадлежности.

В автоматизированной Информационной системе пищевой безопасности разработана и введена в эксплуатацию в качестве пилотного проекта предварительная версия импортного модуля. В то же время начата разработка экспортного модуля для выдачи электронных экспортных сертификатов. Планируется, что в 2020 году выдача разрешений на импорт-экспорт по всей стране будет осуществляться в электронном формате.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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