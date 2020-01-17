АПБ Азербайджана в 2019 году расширило сотрудничество с международными организациями

17 января 2020 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году руководящий состав и ответственные лица Агентства пищевой безопасности (АПБ) совершили рабочие визиты во Францию, Бельгию, Грузию, Россию, Аргентину, Беларусь, Черногорию, Боснию и Герцеговину.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель АПБ Гошгар Тахмазли.

По его словам, в рамках визитов проведены рабочие встречи с рядом международных и национальных организаций. В ходе взаимных визитов расширены связи по сотрудничеству с Европейской и средиземноморской организаций по охране растений (ЕРРО), Всемирной организацией по охране здоровья животных, с Генеральным директоратом ЕС по здравоохранению и пищевой безопасности. В рамках двустороннего сотрудничества Агентство подписало соглашения о сотрудничестве с двумя странами и одной организацией, а также были разработаны 15 проектов соглашений с 12 странами. Проекты международных контрактов о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности, ветеринарии, карантина и охраны растений представлены восьми странам для ознакомления. Подписание контрактов в этих направлениях позволят упростить экспорт пищевых продуктов из Азербайджана в эти страны.

Помимо этого, 15 мая прошлого года, АПБ во второй приняло участие на Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности World Food Azerbaijan-2019. В то же время, в 2019 году Агентство провело II Бакинскую международную конференцию пищевой безопасности, в которой приняли участие свыше 250 делегатов из 25 стран мира. В течение года сотрудники Агентства приняли участие в 44 международных мероприятиях, 16 международных тренингах в стране и за рубежом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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