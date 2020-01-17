Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных

17 января 2020 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С учетом требований Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), с целью снижения количества заболеваний животных и упрощения экспорта продукции животного происхождения начато осуществление мероприятий в направлении объявления Абшеронского полуострова свободной от заболеваний животных зоной.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Гошгар Тахмазли, передает в пятницу Trend.

Он сообщил, что в связи с этим составлен реестр 1371 животноводческого хозяйства в Абшероне, Сумгайыте и Баку.

"В прошлом году предприняты серьезные шаги в направлении создания Системы идентификации и регистрации животных. В связи с этим создана рабочая группа, совместно со Всемирным банкам разработано программное обеспечение системы и начат процесс закупок. На следующем этапе ,в качестве пилотного проекта, на Абшеронском полуострове стартует процесс идентификации животных. Для вакцинации и идентификации предусматривается привлечение на работу дополнительных ветеринаров-операторов, посредством механизма общественных работ, при поддержке министерства труда и социальной защиты населения", - сказал Гошгар Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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