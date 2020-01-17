Али Асадов: В результате проделанной работы в Азербайджане расширяется налоговая база

БАКУ /Trend/ - В Кабинете министров прошло первое заседание в связи с исполнением поручений, данных правительству Президентом Ильхамом Алиевым в ходе совещания 13 января.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, заседание было посвящено вопросу легализации неформальной занятости.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил, что в ходе совещания 13 января по итогам 2019 года Президент Ильхам Алиев дал правительству свыше 25 поручений. Для их систематизации и реализации Кабинет министров составил План мероприятий, в связи с чем подписано и соответствующее распоряжение.

Али Асадов сказал, что во время совещания Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул важность пресечения неформальной занятости и повышении прозрачности.

Премьер-министр отметил, что рост взносов в Государственный фонд социальной защиты более чем на 37 процентов является реальным показателем проведенных реформ. В результате проделанных работ также расширяется налоговая база. "Однако, политическая воля Президента Азербайджана требует усиления этой работы", - сказал Али Асадов.

Вице-премьер, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов проинформировал присутствующих о проделанной работе в связи с решением предусмотренных Планом мероприятий вопросов, а также о предстоящих задачах. Он сообщил, что за последние 15 лет открыто свыше двух миллионов новых рабочих мест, уровень безработицы снизился до пяти процентов.

"План мероприятий состоит из пяти разделов и 36 статей. На сегодняшний день полностью исполнены 18 статей, частично — семь, а по 11 статьям будет вестись регулярная работа. В целом проделанные работы можно оценить позитивно. Со второй половины 2017 года до конца 2019 года число подписанных трудовых договоров увеличилось до 300 тысяч. Ежегодная динамика роста также крайне позитивна. Только в 2019 году этот показатель был равен 153 тысячам. Эти 300 тысяч трудовых договоров в целом охватывают 21,2 процента общего числа активного населения", - сказал Али Ахмедов.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отчитался о работе в сфере труда и защиты социальных прав. Он сообщил, что 99 тысяч из 153 тысяч трудовых договоров, оформленных в 2019 году, приходятся на долю частного сектора.

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что в направлении устранения неформальной занятости в 2019 году на местах были проведены оперативные меры по налоговому контролю.

"В течение года установлено 7294 факта нарушений, и в соответствии с законодательством, в качестве реакции на первое нарушения были сделаны письменные предупреждения. Однако в отношении лиц, повторно допустивших нарушения, применены финансовые санкции в размере 268 тысяч манатов, по 27 фактам возбуждены уголовные дела. В течение года поступления по линии налоговых органов, а также от взносов по социальному страхованию увеличились на 26 процентов и составили 2 миллиарда 931 миллион манатов. Прогноз был перевыполнен на 105,8 процента", - сказал Микаил Джаббаров.

Далее выступил председатель Государственного комитета статистики Тахир Будагов, и сообщил, что в деятельности Комиссии за последние два года достигнуты колоссальные успехи, создана сильная институциональная база. Реальные результаты проявляют себя и в динамике проделанных работ. Госкомстат провел анализы по оцениванию уровня неформальной занятости на основе методологии, разработанной при согласовании с министерствами экономики и труда и социальной защиты населения. К работе привлечены также международные эксперты.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев сообщил, что одной из сфер, в которой уровень неформальной занятости все еще остается высоким - строительный сектор.

"За 2017-2019 годы в этой сфере проведен 171 мониторинг, заключено 170 600 трудовых договоров, из которых 90 451 или 45 процентов были оформлены работодателями именно в результате проведенных мониторингов", - сказал Ульви Мехтиев.

Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев отметил, что в рамках работ в направлении устранения неформальных трудовых отношений в строительном секторе выданные Госкомитетом разрешения и информация о юридических и физических лицах получивших такие разрешения отправляются в Центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Председатель Азербайджанской конфедерации профсоюзов Саттар Мохбалыев отметил, что Международная организация труда высоко оценивает работу, проведенную в Азербайджане, в направлении защиты трудовых прав.

В обсуждениях также приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, руководитель Бакинского транспортного агентства Вусал Керимли, заместитель министра внутренних дел Исмат Алиев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Оруджали Гаджиев и председатель Конфедерации предпринимателей Мамед Мусаев.

В заключении соответствующим структурам было поручено держать обсуждаемый вопрос под контролем, периодически составлять отчеты, и в соответствии с поручением Президента, отмечена важность тесной координации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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