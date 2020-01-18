В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана утвердил «Образцовую форму договора по выплате целевых средств за счет госбюджета публичным юридическим лицам, созданным от имени государства», сообщает в субботу Trend.

Решение уже применяется с 1 января 2020 года.

Согласно Форме, выплата средств охватывает соответствующий бюджетный год – с 1 января по 31 декабря.

Финансирование по этому договору осуществляется министерством с учетом распределения по месяцам и кварталам на основании документированных заказов, представленных публичным юридическим лицом или государственным органом (структурой), которому оно подчиняется, и на основании этого договора средства перечисляются на банковский счет публичного юридического лица.

Расходы по мероприятиям, осуществляемым публичным юридическим лицом на основании договора, не должны превышать размеры средств, предусмотренные для этих целей в государственном бюджете.

Министерство не дает гарантии на превышающую часть этих расходов, и недостающие средства могут быть получены от других привлеченных источников.

Должностные лица публичного юридического лица несут ответственность согласно Уголовному кодексу и Кодексу по административным нарушениям АР за использование не по назначению средств, выделенных из госбюджета в связи с исполнением этого договора.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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