Министр: В Азербайджане будут созданы новые центры DOST

18 января 2020 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку будет создано еще два центра DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение), а также центры DOST в Сумгайыте, Абшеронском, Шекинском, Бардинском, Губинском, Сабирабадском районах.

Об этом, выступая на коллегии, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минтруда.

Министр отметил, что создание Агентства DOST при Минтруда, первого и второго бакинского центров DOST стало самым успешным инновационным новшеством в социальной сфере, и обеспечило переход социальных услуг на качественно новый уровень развития.

Первый центр DOST обслужил до 65 тысяч граждан, уровень удовлетворенности составил 95,2%.

К программе "Könüllü DOST" поступили 6900 обращений, к работе были привлечены 250 волонтеров.

Министр добавил, что в прошлом году число привлеченных к программе самозанятости достигло 10,354 тысячи человек, число семей, получающих государственную адресную социальную помощь выросло на 70%, составив 72 тысячи (296 тысяч членов семей).

В 2020 году эти программы будут расширены.

По словам Бабаева, органами занятости министерства работой были обеспечены 103,028 тысячи лиц, 3168 человек были привлечены к профессиональной подготовке, около 135 тысячам граждан оказаны консультационные услуги по профессиональной направленности: «Программа "İşsizin DOSTu" («Друг безработного»), позволила открыть 38 тысяч оплачиваемых мест в сфере общественных работ».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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