В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)

31 января 2020 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт генетических ресурсов Академии наук Азербайджана вывел новые, более урожайные сорта пшеницы, ячменя и гороха, передает во вторник Trend со ссылкой на Институт.

Согласно информации, в связи с этим проведено исследование на тему "Сбор генетических ресурсов культурных растений и их диких предков, охрана, исследование в условиях in situ/on-farm и ex situ, создание и использование в селекции коллекций ячеек и признаков".

В результате исследований был выведен сорт твердой пшеницы "Мая", пшеницы мягкой "Старт", многорядного ячменя "Джамиль", гороха "Джамиля", коровьего гороха "Айла". Новые и более урожайные по сравнению со старыми сорта локализованы для выращивания в разных регионах.

Новые сорта уже получили патент Агентства аграрных услуг министерства сельского хозяйства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
  • В Азербайджане выведены новые сорта пшеницы, ячменя и гороха (ФОТО)
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