Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве в области статистики

22 января 2020 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 22 января состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере статистики между Государственным комитетом статистики Азербайджана и Центральным бюро статистики Нидерландов". Как сообщает в среду Trend, документ подписан в ходе проводимой в Баку конференции, посвященной итогам проекта технической помощи «Поддержка ЕС Государственному статистическому комитету Азербайджанской Республики для достижения европейских стандартов», исполнение которого завершено в рамках сотрудничества с Европейским союзом (ЕС).

Меморандум подписали председатель Государственного статистического комитета Таир Будагов и генеральный директор Центрального бюро статистики Нидерландов Тжарк-Цин-А-Цой.

Тахир Будагов сообщил, что Центральное бюро статистики Нидерландов сегодня является одной из самых передовых структур в сфере статистики.

"В рамках меморандума предусмотрены визиты наших специалистов в эту страну в связи с изучением статистических методологий, применением классификации, а также проведение работы в направлении усовершенствования различных сфер ведения статистики в ходе визита специалистов Нидерландов в Азербайджан для изучения их опыта", - отметил Будагов.

Отметим, что проект технической помощи "Поддержка ЕС Государственному комитету статистики Азербайджана для достижения европейских стандартов" является третьим после двух твиннинг проектов, реализованных Госкомстатом Азербайджана совместно с ЕС. В рамках этого проекта, который внес ощутимый вклад в усовершенствование системы ведения статистики Азербайджана, организованы экспертные миссии специалистов стран-партнеров, а также сотрудники Госкомитета были командированы в Нидерланды, Литву, Болгарию, Португалию и Румынию для изучения международного опыта в сфере применения статистической классификации, системы управления индексами цен производителей, качества ведения статистики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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