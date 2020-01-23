В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Физулинском районе созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В Физулинском районе были проведены мероприятия по сдаче в эксплуатацию хлебобулочных, кондитерских цехов, инкубаторов, салонов красоты, животноводческих хозяйств.

В рамках проекта «Экономическая поддержка женщин», совместно финансируемого ЕС и Программой развития ООН (ПРООН), реализуемого Общественным объединением «Социальный прогресс» и поддерживаемого Агентством по развитию МСБ, каждый из реализуемых бизнес-проектов был обеспечен оборудованием на сумму в 5000 евро.

При создании бизнеса для женских общин были проведены тренинги на гендерную тематику и по развитию бизнеса, создано пять обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Отметим, что с целью реализации вышеназванного проекта, охватывающего 2019-2020 годы, сформирована комиссия по созданию ООО с участием женских общин, отбору соответствующих бизнес-проектов, в которой представлены «Друг МСБ» по Габала-Огузскому и Физулинскому районам, ПРООН, ОО «Социальный прогресс».

Комиссия провела оценку 10 бизнес-проектов, представленных женщинами, из которых пять были выбраны для оказания поддержки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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