Азербайджан усилил проверки на таможне из-за смертельного китайского вируса

БАКУ/Trend/ - В связи с выявлением вспышки инфекционных заболеваний, представляющих глобальную опасность для населения, таможенными органами проводится соответствующая работа, сообщили Trend в Государственном таможенном комитете.

Отметим, что в последние дни в городе Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики свирепствует коронавирус неизвестной этиологии.

В комитете отметили, что в связи с этим в усиленном режиме осуществляется термометрия, медицинское обследование, визуальный осмотр и другие диагностические методы, а также используются тепловизоры (прибор для измерения температуры тела человека на расстоянии), чтобы идентифицировать людей с такими симптомами, как кашель, усталость, высокая температура, воспаление верхних дыхательных путей.

"При обнаружении больных и с подозрениями на заболевание, для их временной изоляции созданы необходимые условия для обследования в специально отведенных местах, обеспеченных необходимыми средствами. Также проводится дезинфекция транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что при въезде физических лиц в страну воздушным транспортом, в соответствии с медико-санитарной частью документа "генеральная декларация" воздушного судна, принятого Организацией гражданской авиации и подписанного соответствующими членами экипажа, требуется представление в таможенный орган информации по вопросам надлежащего медико-санитарного контроля.

Кроме того, в Минздраве проводится соответствующая работа с другими соответствующими государственными структурами, а также руководителями центров гигиены и эпидемиологии городов и районов, в соответствии с установленными механизмами регулярного взаимодействия, для обмена информацией и организации других необходимых мероприятий.

Напомним, что власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter:@IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.