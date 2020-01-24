Госкомитет Азербайджана выявил недостатки на тысячах строительных объектов

24 января 2020 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе выездных и камеральных проверок Государственного комитета по градостроительству и архитектуре в 2019 году на 1866 строительных объектах 15 городов и районов были выявлены факты несоблюдения требований законодательства в сфере градостроительства.

Как передает в пятницу Trend, об этом на коллегиальном заседании по итогам 2019 года в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сказал председатель Комитета Анар Гулиев.

По его словам, для устранения данных недостатков в соответствующие местные органы исполнительной власти направлены обязательные к исполнению указания.

"Наряду с этим, вследствие нарушения правил ведения Государственного реестра строительства, то есть из-за непредоставления Комитету своевременно информации о разрешении на строительство или эксплуатацию, в целом в 22 городах и районах составлены протоколы по 225 административным проступкам", - сказал Анар Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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