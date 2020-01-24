ООО «ADY Container» осуществило очередную перевозку в Турцию через БТК

БАКУ/Trend/ - Продукция завода SOCAR Карбамид впервые будет перевозиться в 40-футовых контейнерах ЗАО "Азербайджанские железные дороги", сообщили Trend в ООО «ADY Container».

«Перевозку осуществляет ООО «ADY Container» дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги», - сообщают в компании.

Согласно сообщению, в целом покупателями 1000 тонн карбамида являются Турецкие компании «Sirkenli Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi» и «VOLTRADE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ».

«Первый поезд, состоящий из 19 контейнеров, отправленных из Сумгайытского терминала ООО «ADY Container» , доставит 500 тонн продукции в город Искендерун. Следующий пункт назначения поезда, состоящий из 19 контейнеров, загруженных из 500 тонн карбамида, который отправится в ближайшие дни, - город Измир», - отмечается в сообщении.

Отметим, что в ближайшие месяцы этот маршрут планирует доставить в Турцию в общей сложности 4000 тонн карбамида.

Автор:Наргиз Исмаилова

Twitter:@IsmailovaNargis

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