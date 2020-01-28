В Баку подорожали земельные участки

28 января 2020 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На рынке земельных участков Баку зафиксирован рост цен.

Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов.

По его словам, рост цен в декабре прошлого года составил 0,04 процента, а в течение года - 2,55 процента. Эксперт отметил, что цены на частные дома в декабре остались стабильными, а в течение года снизились на 7,42 процента.

"На рынке первичного жилья в Баку зарегистрирован спад. В течение месяца снижение составило 2,13 процента, а в течение года - 6,62 процента. В течение декабря прошлого года на рынке вторичного жилья зарегистрирован рост в 2,01 процента, а в течение года цены снизились на 2,93 процента", - сказал Нусрат Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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