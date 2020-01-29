Микаил Джаббаров: Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум – это уникальная платформа, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе мировых лидеров, которые ежегодно приглашаются и участвуют в специальных сессиях этого форума.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, ставший гостем передачи «В центре внимания» (Diqqət mərkəzində) Общественного телевидения, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что взяв за основу Цели устойчивого развития, Азербайджан старается максимально воспользоваться возможностями Давосского форума: «Это становится возможным в данном формате по ряду причин. Во-первых, потому что в форуме участвуют мировые бизнес-лидеры, компании, проявляющие интерес к региону, руководители, делегации международных структур. На двусторонних и многосторонних встречах, в дискуссиях, на сессиях в рамках форума проводятся непосредственные обсуждения по экономике тех или иных стран, презентуются важные инвестиционные проекты, одним словом, формируются мнения и принимаются решения. Поэтому считаю, что большая важность Всемирного экономического форума для Азербайджана заключается в широком использовании этих возможностей».

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума: «Мы живем в период четвертой промышленной революции. Это влечет трансформацию экономической и социальной жизни. С другой стороны, перед государством появляются новые вызовы. Цифровизация экономики, развитие инновационной сферы и сферы искусственного интеллекта, а также новых экономических секторов требуют проведения соответствующей государственной политики по повышению знаний и навыков граждан в этих сферах. Вместе с тем одним из главных вопросов является создание экосистемы, поощряющей инновационное мышление, инновационный бизнес. Основатель Давосского экономического форума Клаус Шваб выступил с инициативой сотрудничества со странами, имеющими высокий потенциал, сознающими важность названных сфер и поощряющих это в своей внутренней политике. И Азербайджан - одна из редких стран, с которой подписан такой документ. В его рамках в течение следующих месяцев будут проведены обсуждения с соответствующими структурами и организациями Азербайджана. По результатам обсуждений будут оценены развитие, расширение цифровой торговли, определенной в качестве приоритетной сферы в рамках четвертой промышленной революции, презентация проектов, применение государственной политики в этой сфере».

Министр экономики добавил, что подобный Региональный центр создается в регионе впервые: «Говоря регион, я подразумеваю прикаспийские государства, страны, расположенные в Средней Азии и на Южном Кавказе. Что касается значимости этого вопроса, то, в первую очередь, следует подчеркнуть, что развитие инновационной экономики является одним из приоритетов в стране. Соответствующим решением Президента Азербайджана создана должность помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, ответственного по этим вопросам в Администрации Президента. Это наглядный показатель значения, которое придает государство данной сфере».

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