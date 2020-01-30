В Азербайджане продолжаются спутниковые проверки осенней урожайности

30 января 2020 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До 29 января 312 тысяч фермеров в своем личном кабинете заполнили декларации для получения посевных субсидий.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в Электронной сельскохозяйственной информационной системе продолжаются проверки заявленной информации об осенней урожайности путем осуществления спутниковой съемки методами дистанционного зондирования и другими стационарными спутниковыми средствами.

Основу спутниковой разведки составляют ортофотоснимки, различные векторные данные, полученные с Azərkosmos спутниковые снимки, результаты проектов, материалы дистанционного зондирования.

На данный момент на основании снимков, сделанных со спутника Azərkosmos, идут проверки информации о земельных участках и урожае в 18 районах Азербайджана. После проверок в Зардабском, Самухском, Агсуинском, Сиязаньском, Агджабединском, Балакенском, Бейлаганском, Гёкгёльском, Огузском и Сабирабадском районах были начаты проверки в еще восьми других районах – Джалилабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском, Шекинском, Хызынском, Кюрдамирском и Шабранском районах.

Крупные зерновые хозяйства, являющиеся субъектами субсидий, расположенные на обширных земельных участках в этих районах, а также площади под посевы агропарков проверяются в особом порядке. В ходе проверок используются снимки, сделанные со спутников Azərsky и Sentinel-2.

В случае возникновения сомнений в процессе проверки документации, рассылаются соответствующие уведомления и детальные проверки проводятся непосредственно на земельных участках. По завершении всех проверок по информации, предоставленной фермерами Электронной сельскохозяйственной информационной системе, будут утверждены их электронные декларации и определенны размеры выплат.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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