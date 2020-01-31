Агентство по развитию МСБ и Торгово-промышленная палата Украины подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приняли участие в 12-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной в Киеве, а также в организованном в рамках мероприятия "круглом столе".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, выступив на заседании и в рамках "круглого стола", председатель правления Агентства Орхан Мамедов подчеркнул большой потенциал обеих стран в сфере малого и среднего предпринимательства, а также отметил важную роль различных мероприятий для расширения связей между субъектами МСБ. Он проинформировал участвующих о государственной поддержке, оказываемой развитию сектора МСБ, деятельности Агентства в этом направлении. Агентство также выступило с предложениями по определению областей сотрудничества с целью развития связей между странами в сфере МСБ, по созданию Азербайджан-Украинского бизнес-совета для установления тесных связей между предпринимателями, по налаживанию активных связей между бизнес-ассоциациями, по изучению опыта Украины в сфере сотрудничестве между государством и частным сектором, по созданию совместных предприятий.

В рамках 12-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной, Агентство и Торгово-промышленная палата Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. С целью расширения сотрудничества между субъектами МСБ в документе, подписанном председателем правления Агентства Орханом Мамедовым и президентом Палаты Геннадием Чижковым, отражены вопросы, связанные с обменом информацией и опытом, а также организацией совместных мероприятий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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