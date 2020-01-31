В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)

31 января 2020 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) 31 января провело для субъектов МСБ онлайн-мероприятие информационного характера на тему "Изменения и применяемые новшества в налоговом законодательстве".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в рамках онлайн-мероприятия, которое было организовано при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, представители министерства по налогам проинформировали предпринимателей о государственной политике в налоговой сфере и последних изменениях, внесенных в Налоговый кодекс, а также ответили на вопросы, интересующие предпринимателей.

Для участия в мероприятии предпринимателей в административном здании Агентства, а также в действующих в различных городах и районах страны офисах "Друзей МСБ" были созданы необходимые условия. В целом в мероприятии приняли участие около 500 предпринимателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
  • В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
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