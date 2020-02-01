Агентство по развитию МСБ готовит инструкторов для проведения семинаров в регионах

1 февраля 2020 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году будет проведено больше семинаров и просветительских мероприятия для привлечения к предпринимательской деятельности женщин в регионах Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

С этой целью для специалистов, которые будут участвовать как инструкторы в семинарах, 28-30 января в Баку был организован тренинг.

В тренинге, проведенном в рамках проекта «Поддержка развития предпринимательства в сельской местности», финансируемого ЕС, участвовали представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики, ABAD, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана.

Будущие инструкторы были проинформированы о подготовке тренингов, проведении эффективных презентаций, определении тем для женщин-предпринимателей, методах оценки и т.д.

Специалисты, успешно завершившие тренинг, будут проводить семинары для развития предпринимательского мышления среди женщин регионов страны, привлечения их к предпринимательской деятельности, повышения знаний и навыков.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ - один из бенефициаров проекта по «Поддержке развития предпринимательства в сельской местности».

Проект, охватывающий 2019-2021 годы, нацелен на развитие бизнеса и повышение занятости в экономических районах Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова).

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