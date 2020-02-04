Строительство дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди будет завершено к концу 2020 года

БАКУ/Trend/ - Продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 годы", утвержденной Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана осуществляются важные мероприятия по дальнейшей модернизации дорожной сети.

"Проект реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди охватывает территорию от входа в город Уджар и через 70 км соединяется с автомобильной дорогой Р18 Минджевир-Бахрамтепе на юге города Агджабеди. При сохранении существующей дорожной оси проводятся проектные работы по улучшению дорожных параметров II степени из параметров дороги III степени. Для этого ведется бурение деформируемых участков существующей дороги, работы по засыпке почвы, строительство верхнего слоя гранитного состава. Параллельно с этим ведутся работы по укладке готового дорожного фундамента смесью из полимерного асфальто-бетона", - отмечается в сообщении.

"Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил", без остановки комфортного и беспрепятственного движения граждан по магистральной автомобильной дороге.

Согласно проекту, общая ширина дороги, состоящей из полос движения в 3,75 метра, каждая из которых имеет ширину 2 метра, составляет 15 метров. Толщина дорожного покрытия составит в общей сложности 90 см, а асфальтобетонного покрытия, состоящего из трех слоев, - 27 сантиметров. В рамках проекта уже построено 7 из 9 подземных переходов вдоль дороги, 22 из 26 прямоугольных водопроводов, 58 из 72 водопроводных труб различного диаметра. Вдоль дороги, в соответствии с проектом, будет построены 30 автобусных остановок. Кроме того, ведутся работы по строительству 7 автомобильных мостов длиной от 20 метров до 175 метров с пролетами от одного до четырех метров. Самые большие из упомянутых: мост длиной 60 метров, построенный на Миль-Карабахском коллекторе на 58,9 километре автомобильной дороги, а также мост длиной 175 метров, построенный на реке Кура на 50 километре дороги. В настоящее время продолжаются работы по строительству мостов. Прогресс составляет 30 и 50 процентов соответственно", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что в целом ход дорожных работ опережает план и составляет 57 процентов против 39 процентов.

Отметим, что автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет важное значение с точки зрения укрепления экономических связей, снижения транспортных расходов между регионами республики, в том числе Уджарским, Зардабским, Агджабединским районами. Наряду со всеми этими особенностями, эта дорога играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, являясь вспомогательным путем для координации транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана.

Реализация проекта также внесет большой вклад в социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. Согласно распоряжению и указам Президента Ильхама Алиева, модернизация дорог также усиливает туристический и сельскохозяйственный потенциал регионов Азербайджана. Основной целью всех этих мероприятий является решение ряда социальных проблем граждан и дальнейшее улучшение их повседневной жизни.

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