В этом месяце в ряде районов Азербайджана будут организованы трудовые ярмарки

БАКУ/Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в феврале планирует провести трудовые ярмарки в 12 городах и районах республики (Балакен, Гёкчай, Лянкяран, Габала, Шеки, Бейлаган, Гянджа-Низами, Геранбой, Нефтчала, Шамахы, Товуз, Сумгайыт).

Как сообщает во вторник Trend, в ходе трудовых ярмарок вакансии в управлениях, учреждениях и организациях этих регионов будут предложены безработным гражданам и соискателям. Лица, не имеющие квалификации и затрудняющиеся найти работу, будут привлечены к подготовительным курсам.

В ходе ярмарок безработные и соискатели по собственному желанию также будут регистрироваться для привлечения к оплачиваемым общественным работам, а обладающие соответствующим потенциалом граждане – к программам самозанятости.

Отметим, что организация трудовых ярмарок в 2020 году началась в январе. В течение года в 58 городах и районах республики планируется проведение 100 трудовых ярмарок.

(Текст: Турал Гараджаев).