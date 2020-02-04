Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявляет конкурс

БАКУ /Trend/ - Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана объявляет конкурс для предпринимателей и менеджеров, желающих принять участие в 2020-2021 годах в курсах по повышению квалификации в рамках "Германо-Азербайджанской программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, желающие принять участие в курсах должны предоставить соответствующие документы в Агентство до 25 февраля 2020 года. Кандидаты, отвечающие требованиям, в октябре примут участие в выборочном этапе, который пройдет с участием специалистов Общества международного сотрудничества Германии (GİZ).

В рамках месячных курсов по «Экономической кооперации»на английском языке для участников будут организованы тренинги, визиты на ведущие предприятия Германии, деловые встречи. Расходы на проживание и обучение будут оплачены организаторами Программы.

Для подробной информации следует пройти на страницу Агентства по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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