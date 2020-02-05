"Азеригаз" обнародовал сумму инвестиций на реализацию газификации в 2020

БАКУ/Trend/ - В 2020 году на реализацию газификации в Азербайджане Государственной нефтяной компании АР планируется выделить 130 миллионов манатов из госбюджета, сообщает Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

"За счет этих средств будут газифицированы многие населенные пункты (деревни и новые жилые массивы), которые до сих пор не получают газ", - отмечается в собщении.

В настоящее время по этим пунктам проводятся последние уточнения.

Отметим, что в 2020 году подачей газа планируется обеспечить более 80 сел и более 40 жилых массивов по 51 городу и району, отраженных в программе газификации. В программу также входит городок, в котором проживают 101 семья вынужденных переселенцев, расположенный в Саатлинском районе. Таким образом, газификация таких городков будет завершена. Что касается расширенных территорий вокруг города Баку, то 34 новых жилых массива будут газифицированы. Сюда входят 16 массивов, относящихся к первому этапу газификации, начавшемуся в прошлом году. В настоящее время в пяти из них ведутся заключительные работы. В целом, в 2020 году планируется 100 процентная газификация новых жилых массивов по городу Баку.

Напомним, что 2019 год был успешным для производственного объединения "Азеригаз". Так, в конце года уровень газификации в стране достиг 96 процентов. В регионах газифицированы 92 населенных пункта. В Баку начался и продолжается первый этап газификации 22 новых жилых массивов. Число абонентов в прошлом году увеличилось еще на 100 тысяч и составило 2,3 миллиона.

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