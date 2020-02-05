Азербайджан будет экспортировать автомобили в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки

БАКУ/Trend/ - Кабинет министров пояснил детали "Постановления о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставок импортных таможенных пошлин и ставок экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин, в соответствии с поручениями главы государства, в связи с развитием и поддержкой ненефтяного производства, замещением импорта, улучшением бизнес-среды, привлечением в страну иностранных инвестиций проводятся регулярные работы и предпринимаются конкретные шаги.

"В марте 2018 году в ходе Азербайджано-Иранского бизнес-форума в Нефтчалинском промышленном квартале при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани состоялось открытие совместного завода по производству автомобилей ОАО "Азермаш" и ОАО İran Khodro (автозавод "Хазар" ООО "АзКрон"). На последующем этапе планируется экспорт автомобилей данного завода в страны СНГ, Ближнего Востока и Африки.

В рамках вышеуказанных работ, Кабмин принял данное постановление для повышения конкурентоспособности автомобилей, производимых в стране. С этой целью постановление предусматривает освобождение от пошлин комплектующих для автомобилей, импортируемых в страну для полной промышленной сборки автомобилей.

При подготовке проекта были тщательно проанализированы Конституционный закон Азербайджана "О нормативно-правовых актах", закон Азербайджана "О таможенных тарифах", "Постановление Кабинета министров Азербайджана об утверждении "Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставок импортных таможенных пошлин и ставок экспортных таможенных пошлин"" от 17 ноября 2017 года № 500, а также ряд других законодательных актов.

По прогнозам, данный проект окажет значительное влияние на повышение конкурентоспособности производимых в стране автомобилей на местном и зарубежных рынках, а также создаст благоприятные условия для создания в стране новых промышленных предприятий данной отрасли.

Под полной промышленной сборкой легкового автомобиля подразумевается выполнение нижеуказанных технологических операций:

– установка кузова на производственную линию;

– установка боковых, лобового и заднего стекол, передних и задних дверей, приборной панели и общей консоли, переднего и заднего бамперов;

–установка и закрепление двигателя, присоединение к нему механизмов управления;

– установка радиаторов и подсоединение к системе охлаждения;

– прикрепление амортизаторов, присоединение трансмиссии;

– присоединение передней, задней подвесок и полуосей;

– присоединение передней балки к рулевому механизму;

– установка колес и настройка подушек передней балки;

– заполнение и настройка гидросистемы рулевого механизма, тормозной системы;

– установка фар, передних и задних сигнальных фонарей;

– установка глушителя и секций выхлопных газов;

– установка топливного бака и подключение к системе подачи топлива;

– установка генератора (динамо) и настройка приводного ремня;

– установка и присоединение аккумулятора, проверка электрических цепочек;

– установка передних и задних сидений;

– диагностика и настройка двигателя;

– проверка тормозной системы на эффективность;

– консервация подверженных коррозии деталей;

– устранение дефектов после сборки;

– нанесение на автомобиль и дощечку идентификационного номера;

– тест-драйв автомобиля".

(Текст: Турал Гараджаев).

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