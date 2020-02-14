Многократно возросли сборы СК A-Qroup по страхованию имущества в 2019 году

БАКУ/Trend - По итогам деятельности 2019 года объем сборов по страхованию недвижимого имущества страховой компании A-Qroup увеличился по сравнении с 2018 годом почти на 515 процентов, что демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании.

Отметим, что общий сбор страховых премий компании за 2019 год составил 15 124 506,10 манатов, что превышает на 15 процентов показатели предыдущего года.

Общая сумма страховых выплат за истекший год составила 8 537 942,24 манатов, что более суммы выплаченной компанией в 2018-м году на 5,9 процентов.

В течении 2019 года клиентский портфель компании пополнился более 200 корпоративными клиентами.

Страховая компания A-Qroup функционирует с 1995 года, как полноценная страховая компания, занята в сфере non-life страхования. Компания имеет лицензию на осуществление 14 добровольных видов страхования. В течение длительного периода времени была безоговорочным лидером в сегменте добровольного медицинского страхования.

По результатам 2019 года страховая компания A-Qroup заняла 12 место в ренкинге отечественных страховых компаний по сборам страховых премий.

Напомним, что в целом страховые компании Азербайджана собрали в 2019 году страховых премий на сумму 681,178 миллиона манатов, что на 46,777 миллиона манатов или 6,4 процента меньше чем в 2018 году и выплатили страховых возмещений на сумму 301,537 миллиона манатов, что на 61,204 миллиона манатов или 25,4 процента больше чем в 2018 году.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.