Инам Керимов: Коконоводству оказывается всесторонняя государственная поддержка

Экономика 14 февраля 2020 15:24 (UTC+04:00)
Инам Керимов: Коконоводству оказывается всесторонняя государственная поддержка

БАКУ/Trend/ - В прошлом году заготовлено 643 тонны кокона, что означает рост в 25 процентов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на республиканском совещании на тему "Кокон-2020: предстоящие задачи" сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он отметил, что в результате предпринимаемых долгосрочных мер аграрный сектор сегодня вступил в фазу активного роста.

"Государство оказывает колоссальную поддержку сектору. Аграрные реформы нацелены на дальнейшее развитие сельского хозяйства. В прошлом году, как и во всех других отраслях, в сельском хозяйстве зафиксированы крайне высокие темпы роста. Не случайно, что только в прошлом году объем производства сельскохозяйственной продукции выросл на 7,2 процента по соотношению с 2018 годом, в том числе в растениеводстве - 11,7 процента, в животноводстве - 3,5 процента. Это показывает, что вложенные инвестиции, проведенные реформы, выданные фермерам субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают свои результаты, а также повышают интерес производителей к данной отрасли", - сказал Инам Керимов.

Министр сообщил, что коконоводство и шелководство в Азербайджане имеет давнюю традицию и историю, а также обладает большим потенциалом. В связи с развитием данной отрасли перед министерством поставлены важные задачи.

"Шелководство - традиционное направление в экономике Азербайджана. В советское время по производству шелка Азербайджан занимал второе место после Узбекистана, а по качеству произведенного шелка - первое. Наша главная цель восстановить эту традицию и увеличить урожайность в данной сфере", - отметил Керимов.

Он подчеркнул, что лицам, которые занимаются коконоводством, на каждый килограмм кокона, сданного в предприятия по обработке, выдается субсидия в размере пяти манатов. С целью укрепления кормовой базы коконоводства, в 2016-2019 годах за счет государства из Китая закуплено 4,5 миллиона окулированных тутовых саженцев.

"Эти саженцы на безвозмездном основании распределены между районами, которые занимаются коконоводством. В соответствии с инвестиционной программой 2019 года, в Зардабском, Физулинском, Бардинском, Агсуинском и Загатальском районах завершается строительство сушильных камер мощностью 200 тонн и инкубационных отделений площадью 120 квадратных метров. Одним словом, лицам, занимающимся в стране коконоводством, оказывается всесторонняя государственная поддержка", - добавил Инам Керимов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
МАГАТЭ готово к любому развитию ситуации по Ирану
Роухани заявил, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ до появления новых обстоятельств
Роухани заявил, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ до появления новых обстоятельств
МИД Ирана: ЕС не задействовал механизм разрешения споров по СВПД
МИД Ирана: ЕС не задействовал механизм разрешения споров по СВПД
Loading Bars
Лента новостей
Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности Китай 15:57
В Казахстане может появиться предприятие по переработке мяса Строительство 15:54
Грузооборот в Азербайджане превысил 11 миллионов тонно-километров Транспорт 15:53
Объявлен фотоконкурс "Мечети Азербайджана" Культура 15:52
Азербайджан может отказаться от импортного картофеля Экономика 15:50
В минобороны Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Евросоюза Политика 15:43
Алкогольное предприятие Азербайджана о планах производства и экспорта продукции Бизнес 15:38
Российская энергокомпания применит высокие технологии в Казахстане Энергетика 15:31
Минэкологии о причинах оползня в поселке Бадамдар Происшествия 15:28
Инам Керимов: Коконоводству оказывается всесторонняя государственная поддержка Экономика 15:24
Азербайджан становится образцом партнерства народов во имя всеобщего процветания - политолог Политика 15:15
Вырос экспорт зерновых и бобовых из Турции в Азербайджан Турция 15:15
Туркменистан разработал стратегию по борьбе с экстремизмом Туркменистан 15:08
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом Международного комитета Красного Креста Политика 15:08
Президент Ильхам Алиев в Мюнхене встретился с премьер-министром Кувейта Политика 15:07
Президент Ильхам Алиев в рамках Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе на тему «Энергетическая безопасность» Политика 15:02
Французское агентство по развитию окажет содействие Узбекистану Финансы 15:01
Эксперт о причинах подорожания жилья в Баку Общество 15:01
Цена нефти Brent поднялась выше $57 за баррель Энергетика 14:53
Посол Азербайджана в Швейцарии встретилась с президентом парламента этой страны (ФОТО) Политика 14:53
Туркменистан принял участие в заседании ЕС и ЦА в области экологии Туркменистан 14:52
В Азербайджане создан Клуб родителей паралимпийцев (ФОТО) Спорт 14:52
В Азербайджане в 2019 году резко возросли сборы по страхованию от перерыва в производстве Экономика 14:51
Центральный Банк Узбекистана выставил на торги облигации на миллионы долларов Финансы 14:49
Грузинское агентство о новых планах на 2020 год Бизнес 14:46
В Азербайджане выросло число туристов из Китая Туризм 14:37
Азербайджанский завод планирует расширить ассортимент медной продукции Бизнес 14:36
В Азербайджане закрытие грозит 16 автовокзалам Общество 14:35
Установлены тарифы перевозки туркменских углеводородов через Азербайджан и Грузию (ФОТО) Энергетика 14:28
В Грузии горит поезд, пассажиры эвакуированы Грузия 14:25
Азербайджанский завод огласил сумму экспорта металлургической продукции за 2019 год Бизнес 14:20
Агентство гражданской авиации Грузии о восстановлении прямого сообщения с Китаем Транспорт 14:19
В Баку состоялась встреча делегаций Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) Общество 14:14
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess превысило 200 пассажиров Казахстан 14:10
Эти медуслуги не вошли в систему ОМС в Азербайджане Общество 14:09
Башкортостан налаживает сотрудничество с Узбекистаном Бизнес 14:02
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии Израиль 13:55
Столицы Казахстана и Катара будут соединены прямым авиасообщением Транспорт 13:51
Казахстано-китайский завод приобретет запчасти Тендеры 13:40
Защита культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Пакт Рериха в Баку (ФОТО) Социум 13:39
У граждан ряда стран, эвакуированных из Китая в Турцию, коронавирус не обнаружен Общество 13:39
Обнародована сумма выписанных штрафов за нарушения ПДД в Азербайджане Общество 13:38
Условия на Кубке мира в Баку превосходные - член техкомитета FIG Общество 13:30
ЮГК расширит пропускную способность сети трубопроводов для поставок газа в Европу - ФСЭГ Энергетика 13:25
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО) Политика 13:25
В Азербайджане создан электронный реестр по налоговым и таможенным льготам Финансы 13:23
Белорусско-азербайджанские отношения основаны на открытом и доверительном диалоге Политика 13:19
В Международный день дарения книги: "Гаджи Зейналабдин Тагиев для детей" (ФОТО) Культура 13:18
В Туркменистане ожидается высокий рост ВВП к 2025 году Бизнес 13:15
В Бадамдаре вновь произошел оползень (ФOTO) Происшествия 13:15
Али Ахмедов: Парламентские выборы серьезно потрясли радикальную оппозицию Политика 13:07
Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла Общество 13:07
В Китае 1716 медиков заразились коронавирусом Китай 13:03
Индия развивает всестороннее сотрудничество с Узбекистаном Бизнес 12:57
Азербайджанская продукция будет представлена на продовольственной выставке в Дубае Экономика 12:52
Узбекистан обсуждает торгово-экономическое сотрудничество с японскими компаниями Бизнес 12:48
СК “Atəşgah” представила новый продукт по автомобильному страхованию Экономика 12:46
Компания Azpetrol открыла новую АЗС в Кюрдамире Энергетика 12:41
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода Энергетика 12:37
Назван объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию Финансы 12:34
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО) Общество 12:17
Стабилизационный фонд Туркменистана нацелен на инвестиционные проекты Бизнес 12:17
Агентство по развитию МСБ Азербайджана обсудило расширение сотрудничества с Венгрией (ФОТО) Экономика 12:14
Отчет ПАСЕ показал ущербность радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:07
Узбекские бизнесмены ознакомились со структурой турецких сельхозкомпаний Бизнес 12:04
Обнародованы основные товарные знаки грузинской молочной продукции Бизнес 11:59
Обнародованы области Казахстана, лидирующие в производстве сельхозпродукции Бизнес 11:53
Туркменистан приобретет метрологическое оборудование Тендеры 11:51
PwC выступил на 4-ой Конференции на тему «Польза проведения крупномасштабных спортивных мероприятий» Общество 11:50
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с генсеком ШОС (ФОТО) Политика 11:48
НПЗ в Туркменистане закупит автотехнику Тендеры 11:47
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководителем рабочей группы по странам Южного Кавказа Восточной деловой ассоциации Германии (ФОТО) Политика 11:46
Туркменистан и Гренада установили дипломатические отношения Туркменистан 11:41
Сократился товарооборот Турции с США Турция 11:35
Гражданин Франции заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess Европа 11:30
Утвержденный Президентом Азербайджана План мероприятий предусматривает повышение минимальной зарплаты Политика 11:29
Сколько недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе этого года? Турция 11:25
Эрдоган: Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном Турция 11:15
Многократно возросли сборы СК A-Qroup по страхованию имущества в 2019 году Экономика 11:14
Tesla отзовет более 3 тыс. электромобилей Model X в Китае США 11:14
Мазахир Панахов: Негативные случаи на кадрах, распространенных в соцсетях в связи с выборами, касаются мизерного числа избирательных участков Политика 11:03
Оглашены сроки окончания реконструкции дорог в Мингячевире Транспорт 10:55
Обнародованы объемы перевалки грузов из Германии через порты Турции В мире 10:47
В центре Бангкока произошла стрельба Другие страны 10:46
В Клиническом медцентре в Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся два человека Общество 10:33
В Турции сократилось число коммерческих авиарейсов Турция 10:31
Объем золотовалютных резервов Узбекистана растет Финансы 10:29
Минздрав Турции закупает свыше 200 разновидностей медикаментов Турция 10:24
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:14
Иран и Россия обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма Экономика 10:08
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину (ФОТО) Общество 10:07
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:02
Honda вновь отложила возобновление работы на заводе в Ухане Другие страны 10:00
В Мьянме более 20 детей пострадали при минометном обстреле Другие страны 09:55
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:52
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит запчасти Тендеры 09:49
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 февраля Финансы 09:36
В прошлом году сократился товарооборот Турции с Таджикистаном В мире 09:28
Число поездок из Турции в Туркменистан для трудоустройства сократилось Турция 09:19
Азербайджанские фермеры не заинтересованы в покупке местных семян картофеля - директор института Экономика 09:16
Все новости