Импорт автомобилей в Азербайджан может сократиться в связи с коронавирусом - эксперт

БАКУ/Trend/ - В 2019 году в Азербайджан было ввезено 47 710 автомобилей, что на 65% больше по сравнению с 2018 годом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

43 156 ввезенных автомобилей были легковыми, поэтому по сравнению с показателем 2018 года в их числе тоже наблюдался рост.

Несмотря на отсутствие статистики с начала этого года, импорт автомобилей из Азии, в частности, Китая, будет уменьшен, сказал во вторник Trend экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По информации, полученной в результате мониторингов агентства Fitch Ratings, в связи с коронавирусом по всему миру наблюдается сокращение импорта автомобилей китайского производства, соответственно в Азербайджан тоже будет меньше поставляться автомобилей из этой страны",- сказал эксперт.

В то же время Байрамов добавил, что пока автомобилей, поставляемых из Китая в Азербайджан, не так много в общем количестве импортируемых в страну автомобилей: "В основном, автомобили в Азербайджан поставляются из Европы, в том числе японского производства. Если учесть, что главным образом они ввозятся из Грузии, то, скорее всего, серьезного сокращения в импорте автомобилей не будет. Не будет резких сокращений и в общем импорте машин китайского производства. Но если масштабы коронавируса расширятся и проблема обострится для других азиатских стран, то на последующем этапе в числе автомобилей, ввозимых в Азербайджан, может возникнуть заметное сокращение".

(Автор: Нигяр Оруджева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)