Начата реконструкция дороги между Кюрдамирским и Зардабским районами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Кюрдамирском и Зардабском районах в соответствии с распоряжением главы государства начата реконструкция дороги протяженностью 42 километра и начинающейся на 53 километре автодороги республиканского значения Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе,, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Поскольку автомобильная дорога длиной 42 километра долгие годы эксплуатировалась без ремонта, а также под влиянием природных факторов, на асфальтобетонном покрытии образовались износы,трещины и другие разрушения. Для устранения этих проблем сразу после подписания главой государства распоряжения, ГААДА приступило к работе по реконструкции дороги с привлечением необходимой техники. В рамках распроряжения главы государтсва Агентством продолжаются работы по быстрой и качественной реконструкции дорог.

Завершаются работы на автомобильной дороге Зардаб, соединяющий 24 населенных пункта с населением в 35 тысяч человек. Вдоль дороги построено новое дорожное ограждение. Для этого старый слой асфальтобетонного покрытия дороги был раскопан и вывезен, а в необходимых местах проведены работы по засыпке. После этого были начаты работы по разработке дорожного фундамента.

ВВиду износа старых труб, строятся новые водопропускные трубы различного диаметра, а также коллекторные водопропускные трубы.

Согласно требованиям «Строительных норм и правил», на участках, где дорожное основание готово, укладывается асфальтобетонное покрытие дороги с разбрызгиванием связующего битума.

В конце строительства для комфортного движения автотранспортных средств будут установлены сигнальные столбы, указатели километров, дорожные знаки и информационные щиты. Будут проведены дорожные работы, отремонтированы дорожные агрегаты, построены новые автобусные остановки.

Реализация этих мер, в первую очередь, обеспечивает комфорт передвижения населения, проживающего по указанным маршрутам. Кроме того, доведение дорог до такого современного уровня вносит вклад в социально-экономическое развитие не только этих населенных пунктов, но и всего района. А также открывает дополнительные экономические возможности для жителей близлежащих территорий.

Реконструкция автомобильной дороги Зардаб, начинающейся на 53 километре автомобильной дороги республиканского значения Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, направлена на улучшение транспортного сообщения между Кюрдамирским и Зардабским районами, обеспечение комфортного движения граждан, проживающих вдоль дороги, улучшение грузовых и пассажирских перевозок, а также на развитие сельского хозяйства на всей территории.