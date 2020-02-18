Азербайджан и Грузия подписали документ о перевозках

БАКУ/Trend/ - В Баку 17 и 18 февраля прошло очередное заседание Азербайджано-Грузинской смешанной комиссии по транспортным связям между двумя государствами, передает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу автомобильного транспорта.

Азербайджанской делегацией руководил начальник Службы при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Хабиб Гасанов, а грузинской - директор Агентства наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии Михеил Хмаладзе.

В ходе заседания обсуждены текущая ситуация в сфере автомобильных перевозок между Азербайджаном и Грузией, обмен статистическими данными, проблемы, с которыми сталкиваются перевозчики во время пассажирских и грузовых перевозок, а также пути их решения, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы.

Хабиб Гасанов акцентировал внимание на пресечении незаконных пассажироперевозок, осуществляемой автобусами с грузинскими госрегистрационными номерами. Он подчеркнул, что совместные меры ускорят решение данной проблемы, вмешательство соответствующих структур Грузии в этот вопрос послужит на благо общего дела.

С учетом роста местных перевозчиков по сравнению с грузинскими, также обсуждено равнозначное увеличение разрешений, выдаваемых перевозчикам в 2020 году.

Михеил Хмаладзе довел до сведения участвующих, что следует широко обсудить вопрос создания таможенными органами обеих стран равных условий в погранично-пропускных пунктах для грузовых автомобилей, которые пустыми прибывают в Азербайджан из Грузии для перевозки груза в третью страну.

После обсуждения перспектив развития и других актуальных вопросов, был подписан соответствующий Протокол.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)