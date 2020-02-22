Ввиду выявленного в Иране коронавируса Азербайджан усилил меры контроля на таможне

БАКУ /Trend/ - В рамках упреждающих мер в связи с угрозой коронавируса, выявленного в Китае и распространившегося в последнее время в ряде стран, в том числе и в соседнем Иране, на таможенно-пограничных пропускных пунктах Азербайджана усилены меры контроля.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, прибывающие из Ирана проверяются посредством портативных термометров еще до входа в административное здание Госкомитета, на линии соприкосновения с нейтральной территорией. С этой целью таможенно-пограничные пропускные пункты дополнительно обеспечены еще 20 портативными термометрами. В то же время, непосредственно на территории постов круглосуточно дежурят кареты скорой неотложной медицинской помощи.

Помимо этого, сотрудники министерства здравоохранения и TƏBİB непосредственно ознакомились с профилактическими мерами, осуществляемыми на таможенно-пропускных пунктах. Они также обсудили вопросы координации деятельности в случае выявленных рисков.

(Текст: Турал Гараджаев)