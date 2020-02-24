Buta Airways не планирует вносить изменения в график полетов в Иран

БАКУ/Trend - В связи с многочисленными обращениями, пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» сообщает, что авиакомпания Buta Airways в настоящее время не планирует вносить изменения в текущий график полетов в Иран.

«В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием. Также хочу проинформировать, что Международный аэропорт Гейдар Алиев и другие аэропорты Азербайджана не будут вводить никаких ограничений для рейсов со стороны авиакомпании İran Air», - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Кроме того, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и Министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, будут предприняты дополнительные меры в этом направлении.