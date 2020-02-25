Для азербайджанских предпринимателей организована бизнес-игра "Завод"

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) впервые использовало новый метод практического обучения для повышения знаний и навыков субъектов МСБ в сфере управления бизнесом и развития предпринимательского мышления, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Так, командная бизнес-игра "Завод", которая с 2015 года проводится в России и которой до настоящего времени воспользовались свыше 3 тысяч предпринимателей и менеджеров, в этот раз при поддержке Агентства по развитию МСБ была организована для азербайджанских предпринимателей.

24 февраля в Бакинском олимпийском стадионе при организации Агентства и с участием госструктур, предпринимателей, менеджеров, студентов, обучающихся в сфере экономики и управления, было проведено мероприятие.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства Орхан Мамедов и вице-президент организации "Опора России" Эдуард Омаров рассказали о важности бизнес-игры для предпринимателей.

Было отмечено, что бизнес-игра впервые организована за пределами России – в Азербайджане.

Игра нацелена на развитие предпринимательского мышления, повышение знаний о процессах бизнеса, командное принятие решений и развитие умения по проведению плодотворных переговоров. Бизнес-игра симулирует рабочий процесс реального промышленного предприятия.

Наряду с Баку, бизнес-игру планируется организовать и среди предпринимателей других регионов страны.

Затем участники были проинформированы о правилах игры, и созданы пять команд из более чем 100 участников.

Победители бизнес-игры "Завод", практически симулирующей работу промышленного предприятия по 80 бизнес-процессам, были награждены.

В рамках мероприятия вице-президент организации "Опроа России" Эдуард Омаров провел для участников мастер-класс по созданию и развитию бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)