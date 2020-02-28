В 2020 году планируется завершение последнего проекта в рамках Южного газового коридора - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - В 2020 году планируется завершение последнего проекта в рамках Южного газового коридора.

Как сообщает Trend с мероприятия, посвящённого шестому совещанию министров Консультативного совета по Южному газовому коридору, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

По его словам, последний - четвертый компонент Южного газового коридора завершен на 92 процента. "К концу текущего года планируется завершение проекта Трансадриатического трубопровода", - отметил министр.

По словам Шахбазова, на первом этапе через Южный газовый коридор будет транспортироваться 16 миллиардов кубометров газа - шесть миллиардов кубометров газа будет транспортироваться в Турцию, остальная часть - в Европу.

Министр также отметил, что в будущем есть возможность расширить мощность Южного газового коридора до 31 миллиарда кубометров, а трансадриатического трубопровода - в два раза.

Балканские страны заинтересованы в будущем этого проекта. В частности, ожидается, что Болгария станет первой среди покупателей азербайджанского газа, тогда и у других балканских стран будут возможности присоединиться к этому проекту.

"В Азербайджане много перспективных газовых месторождений и для второй фазы Южного газового коридора будет достаточно газа", - подытожил министр.

Напомним, что в Баку проходит шестое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Среди участников присутствуют представители компаний BP, SGC, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNİPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, Plinacro, международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, третье – 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое – 20 февраля 2019 года.

Авторы: Эльдар Джанашвили, Наргиз Исмайлова.