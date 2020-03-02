Азербайджан в ближайшем будущем получит большие доходы от экспорта газа

Экономика 2 марта 2020 09:05 (UTC+04:00)
Азербайджан в ближайшем будущем получит большие доходы от экспорта газа

БАКУ/Trend/ - Благодаря реализации Южного газового коридора Азербайджан в ближайшей перспективе увеличит экспорт газа в 2-3 раза и, таким образом, получит возможность в значительной степени повысить доходы от данной сферы.

Об этом сказал Trend cтарший научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор экономических наук, доцент Махир Зейналов.

По его словам, Южный газовый коридор, являющийся важным энергетическим проектом, который будет приносить доход стране, обеспечит выход азербайджанского газа на европейский рынок.

"В условиях большой конкуренции за европейский газовый рынок реализация этого проекта Азербайджаном является историческим достижением. Доставка азербайджанского природного газа в Европу через ЮГК, который обойдется в 40 миллиардов долларов и охватит 7 правительств и 11 компаний, будет полностью реализован осенью этого года. Трубопровод TAP, являясь продолжением Южно-Кавказского трубопровода и TANAP, будет поставлять добываемый с "Шах-Дениз-2" газ через Грецию и Албанию, проходя через Адриатическое море, в южную Италию, а затем в Западную Европу", - отметил Зейналов.

Доктор экономических наук также сказал, что Азербайджан также имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Грузией, Турцией и Италией, что является ключевым фактором успеха "Южного газового коридора".

"Этот проект очень важен как для Азербайджана, так и для других стран-участниц. В ближайшем будущем Азербайджан начнет получать большие доходы от экспорта газа, а также возможность увеличить добычу и экспорт газа, а страны-участницы - Грузия, Турция, Греция, Албания и Италия - будут закупать долговременное, устойчивое и доступное топливо. Начальная пропуская способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров, а позже этот объем планируется увеличить до 31 миллиарда кубометров", - сказал Зейналов.

Он добавил, что в настоящее время природный газ поставляется с месторождения "Шах-Дениз" на азербайджанские (SOCAR), грузинские (компании GOGC), турецкие (компании Botaş) рынки и компании BTC Co для многочисленных объектов. Осенью 2020 года Италия также начнет получать газ посредством ТАР. Таким образом, реализующийся по инициативе Азербайджана ЮГК, который охватывает проект "Шах-Дениз-2", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, изменит энергетическую карту всего региона, поставляя газ из Каспийского региона на европейский рынок. Первоначальная пропускная способность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год, и в будущем планируется ее увеличение до 20 миллиардов кубометров. Посредством ЮГК на начальном этапе планируется транспортировка 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Турцию, 10 миллиардов кубометров - в Европу.

Экономист считает, что наряду с нефтью, Азербайджан получит еще больше прибыли с экспорта газа.

По его словам, доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год прогнозируются на уровне 12,384 миллиарда манатов, включая бонусы, выплачиваемые инвесторами за экспорт газа, подписание или выполнение газовых контрактов. С 2021 года в соответствии с темпом роста экспорта газа также начнут расти доходы от его реализации.

Зейналов отметил, что в 2019 году добыча газа из Азербайджана увеличилась на 17 процентов и составила 35,6 миллиарда кубометров, а экспорт увеличился на 23 процента, составив 11,586 миллиарда кубометров. Планируется, что за ближайшие годы добыча газа достигнет 50 миллиардов кубометров в год, при этом будет экспортировано 30-35 миллиардов кубометров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджан выделил 10 млн. манатов на медицинские принадлежности Общество 10:17
Американская компания получила приток газа на новой скважине в Узбекистане Энергетика 10:16
Бакинкам на 8 Марта подарят "Шёпот" Культура 10:15
Может ли коронавирус повлиять на стабильность потребительского рынка в Азербайджане? - экономист Экономика 10:13
Американская компания продолжает строительство газопроводов Узбекистана Строительство 09:52
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:52
В Израиле начались досрочные выборы в парламент Израиль 09:50
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:45
В Маниле неизвестный захватил в заложники около 30 человек Другие страны 09:44
В Азербайджане разрабатывается документ по стратегии национального туризма Туризм 09:39
Курс маната по отношению к мировым валютам на 2 марта Финансы 09:32
Ирак вновь открыл КПП на границе с Ираном Экономика 09:26
Расширены полномочия минюста Азербайджана Политика 09:14
Азербайджан в ближайшем будущем получит большие доходы от экспорта газа Экономика 09:05
Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана Казахстан 08:53
Южная Корея сообщила о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря Другие страны 08:48
Нефть Brent подорожала на 3,16% Энергетика 08:35
В Грузии рассказали о состоянии здоровья трех пациентов, инфицированных коронавирусом Грузия 08:17
В США второй человек умер из-за заражения новым коронавирусом США 08:02
Таджикистан и Катар обсудили совместного противодействия современным угрозам Таджикистан 07:42
Турция стягивает военную технику на границу с Сирией Турция 07:36
Демократ Пит Буттеджадж заявил о выходе из предвыборной гонки в США США 07:19
Raiffeisen Bank обеспечит надлежащую деятельность иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг Азербайджана Финансы 07:00
В Эквадоре сообщили о пяти новых случаях коронавируса Другие страны 06:46
В Брюсселе пройдут переговоры по торговому сотрудничеству ЕС и Лондона Европа 06:12
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек Другие страны 05:48
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 05:28
Египет объявил об обнаружении нового коронавируса у иностранного гражданина Арабские страны 05:10
"Реал" впервые с августа 2017 года обыграл "Барселону" Спорт 03:45
В Италии продлили чрезвычайные меры в связи с распространением коронавируса Европа 03:37
В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент Израиль 02:59
Несколько ракет разорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство США Арабские страны 01:58
В NASA сообщили о снижении уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса В мире 01:31
В Северной Македонии полицейские нашли грузовик с 78 мигрантами В мире 01:02
Джонсон считает, что распространение коронавируса в Великобритании продолжится Европа 00:44
Агутин и Варум отметили семейный юбилей в городе ветров Баку (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 00:21
Во Франции число зараженных коронавирусом увеличилось до 130 Европа 00:12
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией Европа 1 марта 23:52
"Манчестер Сити" в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги по футболу Спорт 1 марта 23:18
Трамп поздравил президента Афганистана с подписанием соглашения с "Талибаном" США 1 марта 22:56
Более 100 тыс. сирийских беженцев покинули Турцию Турция 1 марта 22:37
Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая В мире 1 марта 22:19
В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек Европа 1 марта 21:59
Число случаев заражения коронавирусом в Ливане выросло до десяти Арабские страны 1 марта 21:33
Турция увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан Турция 1 марта 21:11
Восемь человек погибли в результате стрельбы в центре столицы Гаити Другие страны 1 марта 21:09
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии В мире 1 марта 20:54
ООН выделила 15 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом В мире 1 марта 20:38
Помпео надеется, что внутриафганские переговоры начнутся в ближайшие дни США 1 марта 20:21
В Доминикане подтвердили первый случай заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 20:09
Трамп заявил, что США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса США 1 марта 19:42
В мире из-за коронавируса отменяются массовые мероприятия В мире 1 марта 19:23
Парламент Ирака не смог утвердить новый кабмин Алауи Арабские страны 1 марта 19:20
В Британии число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек Европа 1 марта 19:05
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 01.03.2020 Политика 1 марта 19:00
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана Турция 1 марта 18:47
Азербайджан предпринимает все необходимые меры для борьбы c коронавирусом - оперативный штаб Азербайджан 1 марта 18:29
Уничтожен сирийский военный аэродром Нейраб Турция 1 марта 17:50
Для возвращения граждан Азербайджана из Ирана будет организован авиарейс - оперативный штаб при Кабмине Азербайджан 1 марта 17:45
ВС Турции наносят удары лишь по атакующим силам Асада в Идлибе Турция 1 марта 17:33
Завершился первый этап выпускных экзаменов для девятиклассников Общество 1 марта 17:28
Минобороны Турции: В Идлибе сбиты 2 самолета режима Асада Турция 1 марта 17:25
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) Политика 1 марта 17:14
"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым - российский эксперт Политика 1 марта 17:12
В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 17:00
Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса Спорт 1 марта 16:35
В штате Нью-Йорк вводится запрет на выдачу одноразовых полиэтиленовых сумок в магазинах США 1 марта 16:03
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны Европа 1 марта 15:45
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117 Европа 1 марта 15:16
Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека Европа 1 марта 15:13
Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны" Турция 1 марта 15:10
Более 30 человек госпитализировали в Армении после первого случая заражения коронавирусом Другие страны 1 марта 14:52
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися Таджикистан 1 марта 14:45
Некоторые импортируемые в Азербайджан товары освобождены от таможенной пошлины Экономика 1 марта 14:02
Обнародован прогноз погоды на завтра Общество 1 марта 13:52
Четыре прибывших в Азербайджан иностранца помещены на карантин по подозрению в коронавирусе Азербайджан 1 марта 13:47
Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов Другие страны 1 марта 13:41
В Баку госпитализированы 5 граждан Ирана с подозрением на коронавирус Азербайджан 1 марта 13:23
Исполнительная власть Баку о причине переноса памятника Хатаи (ФОТО) Общество 1 марта 13:12
Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу Узбекистан 1 марта 12:18
Американский авианосец вошел в Средиземное море США 1 марта 12:03
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев Турция 1 марта 11:46
СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине США 1 марта 11:41
Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона Спорт 1 марта 11:25
Азербайджан строит серьезные энергетические планы - эксперт Политика 1 марта 11:11
Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране Другие страны 1 марта 10:55
Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса США 1 марта 10:30
В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов Общество 1 марта 10:14
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 1 марта 09:48
Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько Спорт 1 марта 09:38
Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него Другие страны 1 марта 09:15
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 1 марта 09:03
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4% Таджикистан 1 марта 08:28
Число жертв коронавируса в Японии достигло 12 Другие страны 1 марта 08:09
В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год Энергетика 1 марта 08:00
В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом Европа 1 марта 07:55
В США миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки демократов США 1 марта 07:25
В Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20 Другие страны 1 марта 07:01
Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу Спорт 1 марта 06:40
В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса Другие страны 1 марта 06:19
Все новости