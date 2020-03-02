Азербайджан в ближайшем будущем получит большие доходы от экспорта газа

БАКУ/Trend/ - Благодаря реализации Южного газового коридора Азербайджан в ближайшей перспективе увеличит экспорт газа в 2-3 раза и, таким образом, получит возможность в значительной степени повысить доходы от данной сферы.

Об этом сказал Trend cтарший научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор экономических наук, доцент Махир Зейналов.

По его словам, Южный газовый коридор, являющийся важным энергетическим проектом, который будет приносить доход стране, обеспечит выход азербайджанского газа на европейский рынок.

"В условиях большой конкуренции за европейский газовый рынок реализация этого проекта Азербайджаном является историческим достижением. Доставка азербайджанского природного газа в Европу через ЮГК, который обойдется в 40 миллиардов долларов и охватит 7 правительств и 11 компаний, будет полностью реализован осенью этого года. Трубопровод TAP, являясь продолжением Южно-Кавказского трубопровода и TANAP, будет поставлять добываемый с "Шах-Дениз-2" газ через Грецию и Албанию, проходя через Адриатическое море, в южную Италию, а затем в Западную Европу", - отметил Зейналов.

Доктор экономических наук также сказал, что Азербайджан также имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Грузией, Турцией и Италией, что является ключевым фактором успеха "Южного газового коридора".

"Этот проект очень важен как для Азербайджана, так и для других стран-участниц. В ближайшем будущем Азербайджан начнет получать большие доходы от экспорта газа, а также возможность увеличить добычу и экспорт газа, а страны-участницы - Грузия, Турция, Греция, Албания и Италия - будут закупать долговременное, устойчивое и доступное топливо. Начальная пропуская способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров, а позже этот объем планируется увеличить до 31 миллиарда кубометров", - сказал Зейналов.

Он добавил, что в настоящее время природный газ поставляется с месторождения "Шах-Дениз" на азербайджанские (SOCAR), грузинские (компании GOGC), турецкие (компании Botaş) рынки и компании BTC Co для многочисленных объектов. Осенью 2020 года Италия также начнет получать газ посредством ТАР. Таким образом, реализующийся по инициативе Азербайджана ЮГК, который охватывает проект "Шах-Дениз-2", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, изменит энергетическую карту всего региона, поставляя газ из Каспийского региона на европейский рынок. Первоначальная пропускная способность TAP составит 10 миллиардов кубометров в год, и в будущем планируется ее увеличение до 20 миллиардов кубометров. Посредством ЮГК на начальном этапе планируется транспортировка 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Турцию, 10 миллиардов кубометров - в Европу.

Экономист считает, что наряду с нефтью, Азербайджан получит еще больше прибыли с экспорта газа.

По его словам, доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год прогнозируются на уровне 12,384 миллиарда манатов, включая бонусы, выплачиваемые инвесторами за экспорт газа, подписание или выполнение газовых контрактов. С 2021 года в соответствии с темпом роста экспорта газа также начнут расти доходы от его реализации.

Зейналов отметил, что в 2019 году добыча газа из Азербайджана увеличилась на 17 процентов и составила 35,6 миллиарда кубометров, а экспорт увеличился на 23 процента, составив 11,586 миллиарда кубометров. Планируется, что за ближайшие годы добыча газа достигнет 50 миллиардов кубометров в год, при этом будет экспортировано 30-35 миллиардов кубометров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Гюнель Зейналова)