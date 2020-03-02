В аграрном секторе Азербайджана важно внедрять инновации - министр

БАКУ /Trend/ - В государственной политике Азербайджана приоритетно применение современных технологий во всех сферах.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал на церемонии награждения победителей конкурса «AgroHackathon-2020», сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в развитии аграрного сектора страны важно применение современных инноваций: «Развитие этого сектора страны находится в центре внимания, благодаря чему она быстро развивается . В прошлом году рост в ней составил 7,1 процента. Министерство сельского хозяйства выполняет все возложенные на него обязанности. Начался процесс использования дронов, сенсоров и других новшеств. Одной из главных целей министерства является привлечение в эту область молодежи. Роль молодежи в развитии современных инноваций высока, поэтому мы привлекаем к этим работам молодежь».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)