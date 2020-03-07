В ЦБ прошло заседание Рабочей группы Совета по сотрудничеству с предпринимателями

БАКУ/Тrend - Состоялось расширенное заседание Рабочей группы Совета по предпринимательству при правлении Центрального банка Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Основной целью встречи, организованной Национальной конфедерацией организаций предпринимателей, Ассоциацией банков Азербайджана, представителями банков и предпринимателями, было изучение применения механизма расчета чековых операций в стране.

Первый заместитель председателя Центробанка Алим Гулиев отметил, что одним из основных предложений, обсуждаемых на встрече председателя Центробанка Эльмана Рустамова с представителями Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана, Ассоциацией банков Азербайджана и предпринимателями, состоявшейся в начале этого года, было связано с вопросами расчета чековых операций.

А.Гулиев сообщил, что Центробанк начал тщательное изучение проблем в данной области, в связи с чем делегация членов рабочей группы изучила опыт турецкого Ziraat банка в указанном направлении, теоретические и практические особенности расчета чековых операций турецкой модели.

При этом он подчеркнул, что результаты исследований и обмена опытом были обсуждены 5 марта 2020 года в Центральном банке на встрече с представителями министерства сельского хозяйства, Агентства по аграрному кредитованию и развитию, а также с руководителями Национальной конфедерации предпринимателей и Ассоциации банков Азербайджана, посвященной вопросам аграрного кредитования в стране. Обсуждаемый механизм расчета чековых операций рассматривался как эффективный инструмент для расширения малого и среднего бизнеса в стране, улучшения залогового обеспечения и прозрачности расчетов между предприятиями.

По словам А.Гулиева, было бы целесообразным внедрение механизма расчетов между предприятиями при поддержке Центрального банка Азербайджана.

Участникам встречи была представлена ​​презентация об особенностях механизма расчета чековых платежей как эффективного инструмента финансирования в рамках международной практики, особенно турецкой модели. В презентации подчеркивалась специфика применения данного механизма и отмечалось, что его внедрение будет способствовать прозрачности бизнес расчетов, увеличению товарооборота, снижению суточной ликвидности по торговым операциям, обеспечению платежей в связи с изменениями обменного курса. Это также поможет снизить наличный денежный оборот в стране.

Далее состоялось широкое обсуждение вопросов по данной тематике, поднятых предпринимателями, а также представителями финансового и банковского сектора. Внедрение механизма расчета чековых платежей в стране было поддержано представителями бизнеса, что, по их мнению, наряду с вышеупомянутыми преимуществами, повысит доверие к деловым операциям, улучшит доступ бизнеса к финансовым ресурсам.

В завершении было отмечено, что учитывая высокий уровень поддержки вышеупомянутых вопросов, в стране будет разработана программа по внедрению указанного механизма, сформирована соответствующая законодательная база, а также инфраструктура и технология управления.