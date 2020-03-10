Падение цен на нефть не на том уровне, чтобы отразиться на азербайджанской экономике - депутат

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе страны OPEK+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по сокращению добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти, что и обусловило падение цены на нефть, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили, комментируя резкое падение цен на нефть на мировом рынке.

"Саудиты предлагают добывать 1,5 млн баррелей нефти в день, но российская сторона отказалась. В результате Саудовская Аравия решила не прекращать добычу, и с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Таким образом, рынок нефти получает тройной удар: шоковое предложение - рост объема добычи саудовской нефти, шоковый спрос - снижение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире и отсутствие механизма, который мог бы сбалансировать ситуацию", - сказал Миркишили.

По его словам, за последние 90 лет такой комбинации еще не было: "Во время Великой депрессии в 1930 годах открытие месторождения в Техасе существенно увеличило предложение на рынке, и нефть стала стоить меньше 1 доллара. Сейчас многие аналитические центры прогнозируют, что цена 1 барреля нефти упадет до 20 долларов".

Депутат-экономист коснулся и влияния этого процесса на Азербайджан: «Безусловно, резкое падение цены на нефть не может не отразиться на экономике стран, экспортирующих нефть. В настоящее время Азербайджан, в среднем, экспортирует 540 тыс. баррелей нефти в день. В 2019 году общий экспорт превысил импорт на более чем 8 млрд долларов (без учета импорта золота), экспорт нефти составил около 15 млрд долларов. По итогам девяти месяцев 2019 года в сводном балансе профицит по нефтегазовому сектору составил 9,9 млрд долларов, а дефицит в ненефтяном секторе – 4,8 млрд долларов. Доходы Госнефтефонда на 2020 год запланированы в размере 12,4 млрд манатов, из которых 11,4 млрд манатов (92%) предусмотрены для трансферта в госбюджет. Говоря о влиянии изменения цен на нефть на азербайджанскую экономику, необходимо учесть три сценария: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Изначально отмечу, что цена за баррель нефти в бюджете Азербайджана заложена на уровне 55 долларов. То есть, если баррель нефти будет стоить 30 долларов, то в день Азербайджан будет получать на 13,5 млн долларов меньше дохода. Тогда, по краткосрочному сценарию, если цена на нефть останется на таком уровне в течение одного месяца, то экономика страны получит на 405 млн долларов меньше дохода. При среднесрочном сценарии, если цена на нефть продержится на такой отметке в течение 5 месяцев, экономика потеряет 2 млрд долларов. А если такая цена будет держаться 9 месяцев, экономика потеряет 3,6 млрд долларов дохода. Как видно, все эти сценарии не на том уровне, чтобы вызвать серьезные колебания в экономике страны".

По его словам, здесь достаточно и других факторов, на которых можно остановиться более конкретно: "Положительное сальдо сводного баланса в 5,1 млрд долларов, превышение экспорта над импортом на 8 млрд долларов минимизируют влияние на экономику такого резкого падения цены на нефть. В то же время это влияние минимизируется и благодаря реформам, проводимым в последние годы Президентом Азербайджана, стремительному развитию ненефтяного сектора, высокому темпу роста ненефтяного экспорта. Полагаю, что столь резкое падение цены на нефть - это в основном результат «нефтяной войны» между Саудовской Аравией и Россией. Рост производства и падение цены невыгодны экономически ни для одной страны. С другой стороны, согласно подсчетам, саудовская экономика может удержаться при цене на нефть на уровне 84 долларов, а российская экономика – 42,5 доллара. И кажется неубедительным, что в этих условиях цена долго будет оставаться на низком уровне».

Миркишили отметил, что вероятность того, что азербайджанский манат вновь ожидает девальвация, минимальна, и ее практически нет. «Как экономист хотел бы ответить на этот вопрос, который беспокоит общество, что причин для паники нет», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)